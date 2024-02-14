(Хуснутдинова) Фахриниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хуснутдинова) Фахриниса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1906 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1906

Сын: Айзатуллин Сатдин Айзятович

Отец ребёнка: Нигматуллин Айзятулла

Какерли Старые, Буинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Айзятулла

дер Старые Какерли Дрожжановского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Айзятулла

дер Старые Какерли Дрожжановского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Айзятулла

дер Старые Какерли Дрожжановского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Айзятулла

дер Старые Какерли Дрожжановского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Айзятулла

дер Старые Какерли Дрожжановского района
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