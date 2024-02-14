(Хуснутдинова) Фахриниса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.1906
Сын: Айзатуллин Сатдин Айзятович
Отец ребёнка: Нигматуллин Айзятулла
Какерли Старые, Буинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
дер Старые Какерли Дрожжановского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
дер Старые Какерли Дрожжановского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
дер Старые Какерли Дрожжановского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
дер Старые Какерли Дрожжановского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
дер Старые Какерли Дрожжановского района