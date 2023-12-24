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Лебедева Любовь Андреева

Место рождения

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Парфирий Петров

Рождение ребёнка
01.09.1897 ст.

Дочь: Лебедева Анна Парферева

Отец ребёнка: Лебедев Парфирий Петров

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 165
Упоминание
01.09.1897 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 165
Смерть
Неизвестно

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