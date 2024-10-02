Lorerthus ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Schäffer/Schaeffer/Schaefer (Lorerthus) Christine Elisabeth
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Lorerthus Friedrich
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
09.04.1789
Жена: не указана