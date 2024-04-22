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Бабин Василий Ефимович

Место рождения

Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

01.01.1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1778 г.р.

Мать

Вычислено 1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1809 ст.

Отец: Бабин Ефим

Мать: Бабина Прасковья Федосеевна

Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Метрические записи о родившихся, бракосочетавшихся и умерших в станицах Донской, Ново-Московской, селе Пелагиады Ставропольского уезда и селе Петровском Александровского уезда за 1809 год. https://rod... Показать все
Упоминание
1813 ст.
Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
4 года Исповедные росписи Ставропольского уезда за 1808-1813 гг. ( с.Донская балка, Новомосковское, Петровское, Пелагиада, Безопасное, Медвежье, Летницкое, Новоегарлыцкое, Среднеегорлыцкое, Преградно... Показать все
Смерть
Неизвестно
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