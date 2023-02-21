Клищенко Христина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (клищенко Домника Титовна
Отец ребёнка: Клищ Тит Федотович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Клищ Никифор Титович
Отец ребёнка: Клищ Тит Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клищ Тит Федотович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно