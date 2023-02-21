Клищенко Христина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клищенко Христина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (клищенко Домника Титовна

Отец ребёнка: Клищ Тит Федотович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Клищ Никифор Титович

Отец ребёнка: Клищ Тит Федотович

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клищ Тит Федотович

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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