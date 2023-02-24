Фролов Тихон Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1912 ст.
Дочь: Фролова Татьяна Тихоновна
Мать ребёнка: Фролова Дарья Евсевиевна
Место жительства
1912 ст.
Крестьянин Полянской волости Перемышльского уезда Калужской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Дарья Евсевиевна
Смерть
Неизвестно