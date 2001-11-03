Копачева (Голикова) Людмила Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.12.1953
Дата смерти03.11.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1953
Рождение ребёнка
29.05.1975
Сын: Копачев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Копачев Николай Петрович
Рождение ребёнка
11.06.1976
Дочь: Борисова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Копачев Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.2001