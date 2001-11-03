Копачева (Голикова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копачева (Голикова) Людмила Васильевна

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Место рождения

Воскресенское, Сонковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.12.1953

Дата смерти

03.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1953

Отец: Голиков Василий Алексеевич

Мать: Голикова Лидия Федоровна

Воскресенское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.05.1975

Сын: Копачев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Копачев Николай Петрович

Ульяновка, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.06.1976

Дочь: Борисова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Копачев Николай Петрович

Ульяновка, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копачев Николай Петрович

Смерть
03.11.2001
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