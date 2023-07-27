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Ладыгин Григорий Евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1834

Дата смерти

02.10.1888

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1835 г.р.

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладыгина Феодосия Авксентьевна

Рождение ребёнка
27.07.1879

Дочь: (Ладыгина) Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Ладыгина Феодосия Авксентьевна

Алексеевка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Фонд №173 Опись №16 Дело №334 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Добринка, Ново-Михайловка, Новоспасское, Дмитриевка за 1879 г. https://ya.ru/archive/catalog/f251e4be-89... Показать все
Смерть
02.10.1888
Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 10... Показать все

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