Ладыгин Григорий Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1834
Дата смерти02.10.1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1879
Дочь: (Ладыгина) Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Ладыгина Феодосия Авксентьевна
Алексеевка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Фонд №173 Опись №16 Дело №334 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Добринка, Ново-Михайловка, Новоспасское, Дмитриевка за 1879 г. https://ya.ru/archive/catalog/f251e4be-89... Показать все
Смерть
02.10.1888
Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 10... Показать все