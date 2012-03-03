Сметанина (Дживаго) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1932
Дата смерти03.03.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сметанин Виталий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сметанин Александр Витальевич
Отец ребёнка: Сметанин Виталий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.2012
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно