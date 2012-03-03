Сметанина (Дживаго) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанина (Дживаго) Людмила Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1932

Дата смерти

03.03.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сметанин Виталий Иванович

Балтийск, Балтийский, Калининградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сметанин Александр Витальевич

Отец ребёнка: Сметанин Виталий Иванович

Балтийск, Балтийский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сметанин Виталий Иванович

Смерть
03.03.2012
Ломоносов, Петергофский уезд
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Ломоносов, Петергофский уезд
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