Кондратьев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Кондратьева Мария Петровна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Кондратьева Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно