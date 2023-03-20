Кондратьев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Кондратьева Мария Петровна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Кондратьева Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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