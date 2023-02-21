Купленова Федосья Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купленова Федосья Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1897

Сын: Купленов Роман Кириллович

Отец ребёнка: Купленов Кирилл Стефанов

Рождение ребёнка
30.10.1899

Дочь: Александра Кириллова

Отец ребёнка: Купленов Кирилл Стефанов

Рождение ребёнка
21.12.1901

Сын: Купленов Стефан Кириллов

Отец ребёнка: Купленов Кирилл Стефанов

Рождение ребёнка
01.03.1903

Сын: Купленов Василий Кириллов

Отец ребёнка: Купленов Кирилл Стефанов

Рождение ребёнка
15.06.1907

Сын: Купленов Федор Кириллов

Отец ребёнка: Купленов Кирилл Стефанов

Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.03.1909

Дочь: Клавдия Кириллова

Отец ребёнка: Купленов Кирилл Стефанов

Рождение ребёнка
16.03.1909

Дочь: Дарья Кириллова

Отец ребёнка: Купленов Кирилл Стефанов

Рождение ребёнка
20.08.1912

Дочь: Вера Кириллова

Отец ребёнка: Купленов Кирилл Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купленов Кирилл Стефанов

Смерть
Неизвестно
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