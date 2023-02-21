Купленова Федосья Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1897
Сын: Купленов Роман Кириллович
Отец ребёнка: Купленов Кирилл Стефанов
Рождение ребёнка
30.10.1899
Дочь: Александра Кириллова
Отец ребёнка: Купленов Кирилл Стефанов
Рождение ребёнка
21.12.1901
Отец ребёнка: Купленов Кирилл Стефанов
Рождение ребёнка
01.03.1903
Сын: Купленов Василий Кириллов
Отец ребёнка: Купленов Кирилл Стефанов
Рождение ребёнка
15.06.1907
Отец ребёнка: Купленов Кирилл Стефанов
Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.03.1909
Дочь: Клавдия Кириллова
Отец ребёнка: Купленов Кирилл Стефанов
Рождение ребёнка
16.03.1909
Дочь: Дарья Кириллова
Отец ребёнка: Купленов Кирилл Стефанов
Рождение ребёнка
20.08.1912
Дочь: Вера Кириллова
Отец ребёнка: Купленов Кирилл Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно