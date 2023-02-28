Кринин Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение ребёнка
1860
Сын: Кринин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Кринина Евдокия
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Родился четыре километра от Бежецка Тверской губернии, Бежецкой волости.
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Крестьянин деревни Ляхово, четыре километра от Бежецка Тверской губернии. Имел лошадь и корову. Похоронен неизвестно, где. Семья переехала в малое селишко Окороково. Год рождения, скорее всего, ошибо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кринина Евдокия
Смерть
Неизвестно