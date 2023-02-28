Кринин Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кринин Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1860

Сын: Кринин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Кринина Евдокия

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Родился четыре километра от Бежецка Тверской губернии, Бежецкой волости.
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Крестьянин деревни Ляхово, четыре километра от Бежецка Тверской губернии. Имел лошадь и корову. Похоронен неизвестно, где. Семья переехала в малое селишко Окороково. Год рождения, скорее всего, ошибо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кринина Евдокия

Смерть
Неизвестно
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