Несен Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.03.1936
Дочь: Савельева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Несен Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Несен Леонид Александрович
Отец ребёнка: Несен Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Несен Александр Александрович
Отец ребёнка: Несен Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Несен Галина Александровна
Отец ребёнка: Несен Александр
Смерть
Неизвестно