Несен Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несен Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1936

Дочь: Савельева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Несен Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Несен Леонид Александрович

Отец ребёнка: Несен Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Несен Александр Александрович

Отец ребёнка: Несен Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Несен Галина Александровна

Отец ребёнка: Несен Александр

Смерть
Неизвестно
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