Низамов Шаукат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНизамов Шаукат

Низамов Шаукат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1950

Дата смерти

09.12.2018

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1950

Отец: Низамов Саги

Мать: Низамова (Хамзина) Гулькабира

Бракосочетание
23.03.1973

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.12.2018

Мы используем куки для улучшения работы сайта.