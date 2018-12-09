Низамов Шаукат
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1950
Дата смерти09.12.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1950
Отец: Низамов Саги
Бракосочетание
23.03.1973
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.12.2018