Арутюнян Артур Рафикович
Место рождения
Дата рождения16.03.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.?
Дочь: Арутюнян Ирина Артуровна
Мать ребёнка: Арутюнян (Арутюнова) Инга Львовна
Рождение ребёнка
05.04.?
Сын: Арутюнян Рафаэль Артурович
Мать ребёнка: Арутюнян (Арутюнова) Инга Львовна
Бракосочетание
Неизвестно