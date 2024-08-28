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Арутюнян Артур Рафикович

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Место рождения

Кудара-Сомон, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

16.03.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Кудара-Сомон, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
29.10.?

Дочь: Арутюнян Ирина Артуровна

Мать ребёнка: Арутюнян (Арутюнова) Инга Львовна

Рождение ребёнка
05.04.?

Сын: Арутюнян Рафаэль Артурович

Мать ребёнка: Арутюнян (Арутюнова) Инга Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арутюнян (Арутюнова) Инга Львовна

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