Тарасенко (Савенко) Полина
Место рождения
Дата рожденияДо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1927
Дочь: Савенко Вера Карповна
Отец ребёнка: Тарасенко Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасенко Карп
Смерть
Неизвестно