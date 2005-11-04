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Петров Виктор Михайлович

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Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

02.11.1937

Дата смерти

04.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1937

Отец: Петров Михаил Михайлович

Мать: Петрова Анна Ильинична

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
13.02.1965

Жена: Петрова Валентина Яковлевна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
13.02.1965

Жена: Петрова Валентина Яковлевна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
18.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Валентина Яковлевна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
19.08.1970

Сын: Петров Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: Петрова Валентина Яковлевна

Смерть
04.11.2005
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