Петров Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.11.1937
Дата смерти04.11.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1937
Отец: Петров Михаил Михайлович
Мать: Петрова Анна Ильинична
Бракосочетание
13.02.1965
Бракосочетание
13.02.1965
Рождение ребёнка
18.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Валентина Яковлевна
Рождение ребёнка
19.08.1970
Сын: Петров Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: Петрова Валентина Яковлевна
Смерть
04.11.2005