Башмолкина Прасковья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башмолкина Прасковья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Башмолкин Пётр Владимирович

Отец ребёнка: Башмолкин Владимир Петрович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Башмолкин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Башмолкин Владимир Петрович

Рождение ребёнка
02.08.1922

Сын: Башмолкин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Башмолкин Владимир Петрович

Аполишено, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башмолкин Владимир Петрович

Смерть
1973
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