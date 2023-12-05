Башмолкина Прасковья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916
Сын: Башмолкин Пётр Владимирович
Отец ребёнка: Башмолкин Владимир Петрович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Башмолкин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Башмолкин Владимир Петрович
Рождение ребёнка
02.08.1922
Сын: Башмолкин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Башмолкин Владимир Петрович
Аполишено, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973