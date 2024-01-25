(Шачнева) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шачнева) ?

(Шачнева) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Щинова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Шачнев Иван

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шачнев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шачнев Иван

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close