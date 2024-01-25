(Шачнева) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Щинова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Шачнев Иван
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шачнев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шачнев Иван