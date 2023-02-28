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Суровцова Ефимия Васильевна

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Место рождения

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1786

Муж: Суровцов Федор Андреевич

Рождение ребёнка
1788

Сын: Суровцов Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Суровцов Федор Андреевич

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Суровцова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Суровцов Федор Андреевич

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Суровцова Ульяна Федоровна

Отец ребёнка: Суровцов Федор Андреевич

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Суровцова Пульхерия Федоровна

Отец ребёнка: Суровцов Федор Андреевич

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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