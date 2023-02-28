Суровцова Ефимия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1786
Рождение ребёнка
1788
Сын: Суровцов Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Суровцов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Суровцова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Суровцов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Суровцова Ульяна Федоровна
Отец ребёнка: Суровцов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Суровцова Пульхерия Федоровна
Отец ребёнка: Суровцов Федор Андреевич
Смерть
Неизвестно