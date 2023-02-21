Самохвалов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самохвалов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Сын: Самохвалов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Самохвалова Любовь Егоровна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Самохвалов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Самохвалова Любовь Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно