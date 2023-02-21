Самохвалов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохвалов Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самохвалов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Самохвалов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Самохвалова Любовь Егоровна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Самохвалов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Самохвалова Любовь Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самохвалова Любовь Егоровна

Смерть
Неизвестно
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