Романенко Александр Кузьмич
Место рожденияСмоленская обл.. Монастырщинский р.н, д.Чачуры
Дата рождения22.11.1903
Дата смерти23.06.1990
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1903
Смоленская обл.. Монастырщинский р.н, д.Чачуры
Рождение ребёнка
21.03.1930
Дочь: Романенко Галина Александровна
Мать ребёнка: Романенко Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.01.1932
Сын: Романенко Владимир Александрович
Мать ребёнка: Романенко Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.04.1941
Дочь: Романенко Наталья Александровна
Мать ребёнка: Романенко Надежда Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
геодезист
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.06.1990