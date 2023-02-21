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Романенко Александр Кузьмич

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Место рождения

Смоленская обл.. Монастырщинский р.н, д.Чачуры

Дата рождения

22.11.1903

Дата смерти

23.06.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1903

Отец: Романенко Кузьма Лукьянович

Мать: Романенко Татьяна Васильевна

Смоленская обл.. Монастырщинский р.н, д.Чачуры
Рождение ребёнка
21.03.1930

Дочь: Романенко Галина Александровна

Мать ребёнка: Романенко Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.01.1932

Сын: Романенко Владимир Александрович

Мать ребёнка: Романенко Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.04.1941

Дочь: Романенко Наталья Александровна

Мать ребёнка: Романенко Надежда Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
геодезист
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романенко Надежда Дмитриевна

Смерть
23.06.1990
Алексин, город Алексин, Тульская область
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