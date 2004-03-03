Юшин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1939
Дата смерти03.03.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Махилева) Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Махилева) Тамара
Рождение ребёнка
01.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Махилева) Тамара
Смерть
03.03.2004