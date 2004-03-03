Юшин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1939

Дата смерти

03.03.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Махилева) Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Махилева) Тамара

Рождение ребёнка
01.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Махилева) Тамара

Смерть
03.03.2004

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