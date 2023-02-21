Солдатов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Казак Казак 1-го Уральского казачьего полка. Ранен 27.05.1916 ст под с. Порохово в Буковине у высоты 371-402. Сквозное пулевое ранение левого плеча верхней т... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно