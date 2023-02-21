Солдатов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Казак Казак 1-го Уральского казачьего полка. Ранен 27.05.1916 ст под с. Порохово в Буковине у высоты 371-402. Сквозное пулевое ранение левого плеча верхней т... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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