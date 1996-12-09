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Шлангман Роальд Семёнович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

19.03.1930

Дата смерти

09.12.1996

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1930

Отец: Шлангман Шлема Израилевич

Мать: Шлангман Эсфирь Соломоновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
02.04.1953

Жена: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
21.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
12.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
09.12.1996
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
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