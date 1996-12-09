Шлангман Роальд Семёнович
Место рождения
Дата рождения19.03.1930
Дата смерти09.12.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1930
Бракосочетание
02.04.1953
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.12.1996