Селезнёв ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёв ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селезнёва Галина Сергеевна

Волгодонск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнёва Галина Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
ведущий инженер по управлению реактором Ростовская атомная станция
Место жительства
Неизвестно
Волгодонск
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