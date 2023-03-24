Селезнёв ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селезнёва Галина Сергеевна
Волгодонск
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ведущий инженер по управлению реактором Ростовская атомная станция
Место жительства
Неизвестно
Волгодонск