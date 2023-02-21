Мельников Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Вычислено 1750 г.р.
Вычислено 1776 г.р.
Вычислено 1780 г.р.

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1750

Сын: Мельников Василий Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1776

Сын: Мельников Асаф Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Сын: Мельников Ефим Федоров

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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