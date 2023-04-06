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Кириллов Иван (проверить дату рождения)

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Место рождения

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд

Дата рождения

23.09.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1858

Отец: Трофимовъ, 50 Лет, Отъ Простуды Кирила

Мать: Матрона

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Крещение
27.09.1858
Дедино, Себежский муниципальный район, Псковская область
Godparents:Заказать в ГАПО фото и выложить сюда. Посмотреть восприемников, чтобы понять откуда мать Матрена
Рождение ребёнка
13.12.1881

Дочь: Анастасiя инфо

Мать ребёнка: Соева Матрена

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1887

Дочь: Ольга Нины

Мать ребёнка: Соева Матрена

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1890

Сын: Соев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Соева Матрена

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Владимиръ. Себежского уезда Юстиновской волости деревни Сутоки крестьянин Иван Кириллов и законная жена Матрона Васильева, оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
08.08.1897

Сын: Кириллов Миронъ (не было упоминаний!!)

Мать ребёнка: Соева Матрена

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1899

Сын: Иванов, 3 Дня, Послабости Младенческой Николай

Мать ребёнка: Соева Матрена

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Соева Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков

Мать ребёнка: Соева Матрена

Смерть
Неизвестно
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