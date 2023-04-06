Кириллов Иван (проверить дату рождения)
Место рождения
Дата рождения23.09.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1858
Отец: Трофимовъ, 50 Лет, Отъ Простуды Кирила
Мать: Матрона
Крещение
27.09.1858
Дедино, Себежский муниципальный район, Псковская область
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Рождение ребёнка
13.12.1881
Дочь: Анастасiя инфо
Мать ребёнка: Соева Матрена
Рождение ребёнка
10.07.1887
Дочь: Ольга Нины
Мать ребёнка: Соева Матрена
Рождение ребёнка
28.07.1890
Мать ребёнка: Соева Матрена
Владимиръ. Себежского уезда Юстиновской волости деревни Сутоки крестьянин Иван Кириллов и законная жена Матрона Васильева, оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
08.08.1897
Сын: Кириллов Миронъ (не было упоминаний!!)
Мать ребёнка: Соева Матрена
Рождение ребёнка
03.12.1899
Сын: Иванов, 3 Дня, Послабости Младенческой Николай
Мать ребёнка: Соева Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Мать ребёнка: Соева Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков
Мать ребёнка: Соева Матрена
Смерть
Неизвестно