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Балинский Ромуальд

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1920

Дочь: Красулина (Балинская) Аполения Ромуальдовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1925

Сын: Балинский Вацлав Ромуальдович

Мать ребёнка: не указана

Колывань, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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