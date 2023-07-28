Балинский Ромуальд
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1920
Дочь: Красулина (Балинская) Аполения Ромуальдовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1925
Сын: Балинский Вацлав Ромуальдович
Мать ребёнка: не указана
Колывань, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно