Захарова Дарья Александровна
Место рождения
Дата рождения01.04.1900
Дата смерти07.08.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Григорий Андриянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Григорий Андриянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.08.1967