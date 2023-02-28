Захарова Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Дарья Александровна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.04.1900

Дата смерти

07.08.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Григорий Андриянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Григорий Андриянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Григорий Андриянович

Смерть
07.08.1967
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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