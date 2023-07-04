Моисеева (Скороходова) Степанида Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Скороходова) Степанида Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Скороходов Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Моисеев Мартын Степанович

Отец ребёнка: Моисеев Степан Иванович

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Моисеев Архип Степанович

Отец ребёнка: Моисеев Степан Иванович

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Моисеев Кузьма Степанович

Отец ребёнка: Моисеев Степан Иванович

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Моисеева Авдотья Степановна

Отец ребёнка: Моисеев Степан Иванович

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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