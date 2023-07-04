Моисеева (Скороходова) Степанида Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Скороходов Егор
Рождение ребёнка
1795
Сын: Моисеев Мартын Степанович
Отец ребёнка: Моисеев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Моисеев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Моисеев Кузьма Степанович
Отец ребёнка: Моисеев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Моисеева Авдотья Степановна
Отец ребёнка: Моисеев Степан Иванович
Работа или профессия
Неизвестно