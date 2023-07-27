Гаврилов Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти1863
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Гаврилов Степан
Рождение ребёнка
1822
Сын: Гаврилов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Гаврилова Варвара
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Гаврилова Варвара
Рождение ребёнка
1835
Сын: Гаврилов Фалалей Алексеевич
Мать ребёнка: Гаврилова Варвара
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Гаврилова Варвара
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Гаврилова Варвара
Рождение ребёнка
1840
Сын: Гаврилов Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Гаврилова Варвара
Рождение ребёнка
1844
Сын: Гаврилов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Гаврилова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Гаврилова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Кондратий Алексеевич
Мать ребёнка: Гаврилова Варвара
Смерть
1863
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область