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Гаврилов Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1863

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Гаврилов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Гаврилов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Гаврилова Варвара

Рождение ребёнка
1825

Сын: Гаврилов Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Гаврилова Варвара

Рождение ребёнка
1835

Сын: Гаврилов Фалалей Алексеевич

Мать ребёнка: Гаврилова Варвара

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: Гаврилова Варвара

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Гаврилов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Гаврилова Варвара

Рождение ребёнка
1840

Сын: Гаврилов Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Гаврилова Варвара

Рождение ребёнка
1844

Сын: Гаврилов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Гаврилова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Гаврилова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Кондратий Алексеевич

Мать ребёнка: Гаврилова Варвара

Смерть
1863
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
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