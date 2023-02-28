Куранова (Малянина) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1907 ст.
Жених: служащий казак Петр Александрович Куранов -27 лет Невеста: казачка Казачебугоровской станицы Евдокия Петровна Малянина -19 лет, девица Поручители: казаки Никанор Александрович Куранов, Николай... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1908 ст.
Дочь: Куранова Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Куранов Петр Александрович
Восприемники: казак Казачебугоровской станицы Иван Петрович Малянин и Красноярская казачка девица Анна Васильевна Бородина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 33 номер 76
Смерть
Неизвестно