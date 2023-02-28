Куранова (Малянина) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Малянина) Евдокия Петровна

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Место рождения

Казачий бугор, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Вычислено 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Казачий бугор, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
08.06.1907 ст.

Муж: Куранов Петр Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Петр Александрович Куранов -27 лет Невеста: казачка Казачебугоровской станицы Евдокия Петровна Малянина -19 лет, девица Поручители: казаки Никанор Александрович Куранов, Николай... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1908 ст.

Дочь: Куранова Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Куранов Петр Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Казачебугоровской станицы Иван Петрович Малянин и Красноярская казачка девица Анна Васильевна Бородина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 33 номер 76
Смерть
Неизвестно
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