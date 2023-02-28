Катуков Михаил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катуков Михаил Ефимович

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Место рождения

Большое Уварово, Озеры, Московская область

Дата рождения

17.09.1900

Дата смерти

08.06.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Уварово, Озеры, Московская область
Место жительства
С 1900
Большое Уварово, Озеры, Московская область
Место жительства
С 1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1932
г. Борисов, Белорусская ССР
Место жительства
С 1934
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
По 1950
Германия
Смерть
08.06.1976
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1976
Москва, город федерального значения Москва
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