Катуков Михаил Ефимович
Место рождения
Дата рождения17.09.1900
Дата смерти08.06.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1900
Место жительства
С 1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1932
г. Борисов, Белорусская ССР
Место жительства
С 1934
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
По 1950
Германия
Смерть
08.06.1976
Место жительства
По 1976