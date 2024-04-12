Перышкина (Гурова) Надежда Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перышкина (Гурова) Надежда Адриановна

Место рождения

Обухово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

После 1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: Гуров Адриан Константинович

Мать: Гурова Анна Петровна

Обухово, Раменский муниципальный район, Московская область
д.Обухово, Гжельская волость, Бронницкий уезд, Московская губерния
Бракосочетание
20.07.1914 ст.

Муж: Перышкин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
20.03.1917 ст.

Дочь: - Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Перышкин Дмитрий Иванович

Лашино, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
После 1917 ст.
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