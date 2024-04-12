Перышкина (Гурова) Надежда Адриановна
Место рождения
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиПосле 1917 ст.
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Отец: Гуров Адриан Константинович
Мать: Гурова Анна Петровна
д.Обухово, Гжельская волость, Бронницкий уезд, Московская губерния
Бракосочетание
20.07.1914 ст.
Рождение ребёнка
20.03.1917 ст.
Дочь: - Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Перышкин Дмитрий Иванович
Лашино, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
После 1917 ст.