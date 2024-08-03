Орлов Егор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
04.04.1888 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/e0782dc5-c055-4fc7-9812-8e2a9697fd7a/68
Восприемник
01.07.1891 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ff1101b1-0be9-461f-96b9-7f5a210c51af/126
Смерть
Неизвестно