Дмитренкова Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1888 ст.
Сын: Дмитренков Пантелеймон Михайлович
Отец ребёнка: Дмитренков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
01.04.1889 ст.
Дочь: (Дмитренкова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Дмитренков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
26.10.1893
Сын: Дмитренков Демьян Михайлович
Отец ребёнка: Дмитренков Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно