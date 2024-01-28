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Дмитренкова Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитренков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
26.07.1888 ст.

Сын: Дмитренков Пантелеймон Михайлович

Отец ребёнка: Дмитренков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
01.04.1889 ст.

Дочь: (Дмитренкова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Дмитренков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
26.10.1893

Сын: Дмитренков Демьян Михайлович

Отец ребёнка: Дмитренков Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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