Бурда Акилина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
17.03.1911 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Васильевна Белокур
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно