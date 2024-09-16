Бузилов Семен Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1905 ст.
Дата смерти19.11.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1905 ст.
Пермская губерния, Осинский уезд, Еловская волость, деревня Калиновка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1927
Мать ребёнка: Бузилова-Безштанникова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
13.12.1931
Дочь: Шибкова-Бузилова Анна Семеновна
Мать ребёнка: Бузилова-Безштанникова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
12.03.1938
Дочь: Филатова-Бузилов Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Бузилова-Безштанникова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
23.05.1940
Сын: Бузилов Николай Семенович
Мать ребёнка: Бузилова-Безштанникова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
02.07.1943
Мать ребёнка: Бузилова-Безштанникова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
15.11.1944
Мать ребёнка: Бузилова-Безштанникова Агафья Ивановна
Смерть
19.11.1985
Пермская область, Осинский район, деревня Калиновка