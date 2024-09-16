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Бузилов Семен Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1905 ст.

Дата смерти

19.11.1985

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1905 ст.

Отец: Бузилов Александр Егоров

Мать: Бузилова-Шадрина Агриппина Михайлова

Пермская губерния, Осинский уезд, Еловская волость, деревня Калиновка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузилова-Безштанникова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
18.07.1927

Сын: Бузилов Иван Семенович

Мать ребёнка: Бузилова-Безштанникова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
13.12.1931

Дочь: Шибкова-Бузилова Анна Семеновна

Мать ребёнка: Бузилова-Безштанникова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
12.03.1938

Дочь: Филатова-Бузилов Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Бузилова-Безштанникова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
23.05.1940

Сын: Бузилов Николай Семенович

Мать ребёнка: Бузилова-Безштанникова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
02.07.1943

Сын: Бузилов Петр Семенович

Мать ребёнка: Бузилова-Безштанникова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
15.11.1944

Сын: Бузилов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Бузилова-Безштанникова Агафья Ивановна

Смерть
19.11.1985
Пермская область, Осинский район, деревня Калиновка

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