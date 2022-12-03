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Шишлянников Илья Владиславович
Шишлянников Илья Владиславович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.12.2022
Пол
Мужской
Отец
Шишлянников Владислав Юрьевич
1996 г.р.
Мать
Руднева Юлия Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.2022
Отец:
Шишлянников Владислав Юрьевич
Мать:
Руднева Юлия Андреевна
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