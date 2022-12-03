Шишлянников Илья Владиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишлянников Илья Владиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.2022

Отец: Шишлянников Владислав Юрьевич

Мать: Руднева Юлия Андреевна

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