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Гвардионов Кузьма Артемович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

16.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Гвардионов Артем

Мать: Гвардионова Мария

Рождение ребёнка
13.09.1935

Сын: Гвардионов Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Гвардионова Харитина Трофимовна

Рождение ребёнка
21.09.1941

Дочь: Романенко Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Гвардионова Харитина Трофимовна

Смерть
16.03.1943
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