Гвардионов Кузьма Артемович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти16.03.1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Гвардионов Артем
Мать: Гвардионова Мария
Рождение ребёнка
13.09.1935
Сын: Гвардионов Николай Кузьмич
Мать ребёнка: Гвардионова Харитина Трофимовна
Рождение ребёнка
21.09.1941
Дочь: Романенко Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Гвардионова Харитина Трофимовна
Смерть
16.03.1943