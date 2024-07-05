Shapiro Basia 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Shapiro Basia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Shapiro (Shapiro) Geda

Отец ребёнка: Shapiro Beiba (Lev)

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Shapiro Beiba (Lev)

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Shapiro Beiba (Lev)

Смерть
1995

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