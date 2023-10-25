Рязанова (Ерофеева) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1965
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1965
Отец: Ерофеев Владимир
Мать: Ерофеева Валентина
Рождение ребёнка
10.04.1992
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Рязанов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
25.04.2001
Дочь: Виктория Алексеевна
Отец ребёнка: Рязанов Алексей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно