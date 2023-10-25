Рязанова (Ерофеева) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова (Ерофеева) Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1965

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1965

Отец: Ерофеев Владимир

Мать: Ерофеева Валентина

Рождение ребёнка
10.04.1992

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Рязанов Алексей Павлович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
25.04.2001

Дочь: Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: Рязанов Алексей Павлович

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанов Алексей Павлович

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