Олимпий Никанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Никон Андреянов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Олимпиада Олимпиева
Мать ребёнка: . Егорова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Александра Олимпиева
Мать ребёнка: . Егорова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Николай Олимпиев
Мать ребёнка: . Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: . Егорова
Смерть
Неизвестно