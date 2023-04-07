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Олимпий Никанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Никон Андреянов

Мать: ?

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Олимпиада Олимпиева

Мать ребёнка: . Егорова

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Александра Олимпиева

Мать ребёнка: . Егорова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Николай Олимпиев

Мать ребёнка: . Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: . Егорова

Смерть
Неизвестно
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