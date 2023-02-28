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(Мясникова) Екатерина Иванова

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Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

17.07.1907 ст.

Дата смерти

11.10.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1907 ст.

Отец: Мясников Иван Никитин

Мать: Мясникова Анна Иванова

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Крещение
20.07.1908 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых Челнов крестьянин Стефан Никитин Мясников, той же деревни крестьянская жена Татьяна Матвеева Мясникова
Смерть
11.10.1908 ст.
Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
3 мес., от младенческой
Похороны
13.10.1908 ст.
Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
на местном кладбище
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