(Мясникова) Екатерина Иванова
Место рождения
Дата рождения17.07.1907 ст.
Дата смерти11.10.1908 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1907 ст.
Отец: Мясников Иван Никитин
Мать: Мясникова Анна Иванова
Крещение
20.07.1908 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых Челнов крестьянин Стефан Никитин Мясников, той же деревни крестьянская жена Татьяна Матвеева Мясникова
Смерть
11.10.1908 ст.
3 мес., от младенческой
Похороны
13.10.1908 ст.
на местном кладбище