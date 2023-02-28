Баранова (Чухлонцева) Гликерия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Чухлонцева) Гликерия Иванова

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Место рождения

Коробейников, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Коробейников, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
21.01.1832

Муж: Баранов Сильверст Данилов

Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.07.1834

Сын: Баранов Михаил Сильверстов

Отец ребёнка: Баранов Сильверст Данилов

Мушак, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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