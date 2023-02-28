Баранова (Чухлонцева) Гликерия Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1832
Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.07.1834
Сын: Баранов Михаил Сильверстов
Отец ребёнка: Баранов Сильверст Данилов
Мушак, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно