Суханов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1949

Отец: Суханов Александр Федорович

Мать: Суханова Раиса Тимофеевна

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