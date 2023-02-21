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Суханов Михаил Александрович
Суханов Михаил Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.08.1949
Пол
Мужской
Отец
Суханов Александр Федорович
1911 г.р.
Мать
Суханова Раиса Тимофеевна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1949
Отец:
Суханов Александр Федорович
Мать:
Суханова Раиса Тимофеевна
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