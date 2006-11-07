Моисеенкова (Лукашова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1939
Дата смерти07.11.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1939
Отец: Лукашов Семён
Мать: Лукашова София
Бракосочетание
04.03.1967
Муж: Моисеенков Иван
Рождение ребёнка
23.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Моисеенков Иван
Шастово, 215027, Россия
Рождение ребёнка
04.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Моисеенков Иван
Шастово, 215027, Россия
Смерть
07.11.2006
Похороны
Неизвестно
кладбище у Копытника