Моисеенкова (Лукашова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенкова (Лукашова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1939

Дата смерти

07.11.2006

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1939

Отец: Лукашов Семён

Мать: Лукашова София

Бракосочетание
04.03.1967

Муж: Моисеенков Иван

Рождение ребёнка
23.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моисеенков Иван

Шастово, 215027, Россия
Рождение ребёнка
04.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моисеенков Иван

Шастово, 215027, Россия
Смерть
07.11.2006
Похороны
Неизвестно
кладбище у Копытника
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