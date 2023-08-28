Космынина (Петрусева) Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1946
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1946
Отец: Петрусев Владимир
Мать: Петрусева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1983
Сын: Космынин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Космынин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Космынин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Космынин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Космынин Владимир