Космынина (Петрусева) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Космынина (Петрусева) Валентина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1946

Отец: Петрусев Владимир

Мать: Петрусева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1983

Сын: Космынин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Космынин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Космынин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Космынин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Космынин Владимир

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