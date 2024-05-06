Чугин Павел Касьянович 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чугин Павел Касьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Касьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Сын: Чугин Семен Павлович

Мать ребёнка: не указана

Остров, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Чугина Анна Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Чугин Григорий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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