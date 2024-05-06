Чугин Павел Касьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Касьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.
Сын: Чугин Семен Павлович
Мать ребёнка: не указана
Остров, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Чугина Анна Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно